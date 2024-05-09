اردوغان: بعض السياسات حيال غزة "زعزعت الثقة" بالاتحاد الأوروبي

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن السياسات التي تنتهجها "بعض الدول والمؤسسات" منذ بداية الحرب في قطاع غزة "زعزعت الثقة" بالاتحاد الأوروبي.



وكتب إردوغان في رسالة للاتحاد الأوروبي بمناسبة يوم أوروبا: "زعزعت السياسات المتّبعة من بعض المؤسسات والدول الأوروبية خلال الحرب في غزة، الثقة بالقيم الأوروبية".



وقال: "ما دامت الأزمات والنزاعات والحروب التي تؤثر على أوروبا وجغرافيتنا المشتركة من دون حلّ، سيستمر التشكيك في هذه القيم".



وأضاف: "تهدّد العديد من التحديات مثل الحروب والنزاعات والأعمال الإرهابية والهجرة غير النظامية والتغير المناخي النظام في القارة الأوروبية".



ودان "تنامي رهاب الإسلام ورهاب الأجانب والعنصرية عبر القارة، ما يُعدّ من أكبر مصادر القلق لمواطنيننا والمهاجرين المقيمين في أوروبا"، مشددًا على أن "التمييز وجرائم الكراهية ضد المجتمع التركي الأوروبي أصبحت مألوفة".



واعتبر اردوغان أن "الوقت قد حان" لأنقرة وبروكسل "لتطوير تعاونهما في كلّ المجالات بما في ذلك مفاوضات الانضمام".