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أوكرانيا تعلن عن ضربة بمسيّرة على مصفاة نفط روسية

أخبار دولية
2024-05-09 | 09:14
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أوكرانيا تعلن عن ضربة بمسيّرة على مصفاة نفط روسية
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أوكرانيا تعلن عن ضربة بمسيّرة على مصفاة نفط روسية

أعلن مصدر في قطاع الدفاع الأوكراني لوكالة فرانس برس أن أوكرانيا قصفت بمسيّرة مصفاة نفط روسية في جمهورية باشكورتوستان على مسافة قياسية تبلغ نحو 1200 كيلومتر من حدودها.
     
وقال إن "مسيّرة بعيدة المدى توجهت الى جمهورية باشكورتوستان، حيث ضربت مصفاة نفط نفتخيم سالافات (التابعة للعملاق الروسي) غازبروم"، الواقعة في بلدة سالافات.
     
ووفق المصدر ذاته، فقد حطّمت المسّرة "رقماً قياسياً" بالتحليق مسافة 1500 كيلومتر لتضرب هذه المصفاة التي تعدّ إحدى أكبر المصافي في روسيا.
     
وأكد رئيس باشكورتوستان راضي خبيروف على تلغرام أنّ هجوماً بطائرة بدون طيار ضرب منطقة سالافات الصناعية حوالى الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (8,00 بتوقيت غرينتش)، الأمر الذي تسبّب في ظهور "دخان" في جزء من المصفاة التي "تعمل بشكل طبيعي"، على حدّ تعبيره.
     
وقال: "هذه محاولة لإفساد احتفالنا"، في إشارة إلى إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية في روسيا في التاسع من أيار.
     

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