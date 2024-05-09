إيران تفرج عن سبعة من أفراد طاقم سفينة إحتجزتها الشهر الماضي في الخليج

أفرجت إيران عن سبعة من أفراد طاقم سفينة حاويات ترفع علم البرتغال كانت احتجزتها في 13 نيسان في مياه الخليج على خلفية "ارتباطها بإسرائيل"، على ما أعلنت لشبونة الخميس.



وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان: "تم اليوم الخميس الإفراج عن سبعة من أفراد طاقم السفينة ام إس سي أريز (MSC Aries) التي كانت تقل 25 شخصًا."



ولفتت إلى أن الأشخاص المعنيين هم خمسة هنود وفيليبيني وإستوني.