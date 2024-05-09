إنفجار إطار طائرة أثناء هبوطها في تركيا ولا إصابات

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن الإطار الأمامي لطائرة بوينج 737 تابعة لشركة كوريندون إيرلاينز انفجر لدى هبوطها في مطار في جنوب تركيا اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه أنه لم تقع إصابات وأن الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 190 شخصًا تسنى إجلاؤهم جميعًا.



ولفت الوزير إلى أن دعامة الهبوط الأمامية للطائرة القادمة من كولونيا في ألمانيا لحقت بها أضرار أثناء هبوطها في مطار ألانيا-غازي باشا في أنطاليا.



وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "جميع وحداتنا المعنية كانت في الميدان وفي حالة تأهب. الحمد لله، لم تقع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 184 وأفراد الطاقم الستة"، موضحًا أن التقييمات الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار بالمدرج الذي أُغلق مؤقتًا.