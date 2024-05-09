زعيم الحوثيين: سنستهدف السفن التي تنقل البضائع لإسرائيل أيا كانت وجهتها

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الجماعة ستستهدف "سفن أي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل البضائع لإسرائيل وإلى أي وجهة ستتجه".وقال الحوثي إن أن هذا رد على "العدوان الإسرائيلي على رفح" في جنوب قطاع غزة.