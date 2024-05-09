وفدا حماس واسرائيل غادرا القاهرة وجهود الوسطاء "مستمرة"

غادر وفدا حماس واسرائيل القاهرة بعد ظهر الخميس بعد يومين من المفاوضات، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية المقربة من المخابرات المصرية.



ونقلت القناة عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين" من أجل التوصل الى هدنة في قطاع غزة.