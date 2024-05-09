روسيا توافق على سحب بعض قواتها وحرس الحدود التابع لها من أرمينيا

أعلن الكرملين أن روسيا وافقت على سحب بعض قواتها وحرس الحدود التابع لها من أرمينيا، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الحليفين السوفياتيين السابقين.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "في خريف عام 2020، وبناء على طلب الجانب الأرميني، تمركز جيشنا وحرس الحدود لدينا في عدد من المناطق".



وأضاف: "قال باشينيان إنه الآن، بسبب الظروف المتغيرة، لم يعد هناك مثل هذا المطلب. وافق الرئيس بوتين وتم الاتفاق على انسحاب جيشنا وحرس الحدود".



ولفت الى أن الحراس الروس سيبقون على حدود أرمينيا مع تركيا وإيران.





