الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة إنتهت وعملية رفح ستسير وفق المخطط
أخبار دولية
2024-05-09 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة إنتهت وعملية رفح ستسير وفق المخطط
أعلن مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس أن إسرائيل قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح الرهائن وأنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت.
وأشار المسؤول إلى أن الوفد الإسرائيلي سيغادر القاهرة وأن إسرائيل ستمضي قدمًا في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة وفق المخطط.
أخبار دولية
إسرائيلي:
محادثات
القاهرة
إنتهت
وعملية
ستسير
المخطط
التالي
سوريا تسقط صواريخ إسرائيلية تم إطلاقها من الجولان نحو محيط دمشق
اسرائيل: معبر كرم أبو سالم تعرض للقصف بعد إعادة فتحه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-08
مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات
أخبار دولية
2024-05-08
مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات
0
آخر الأخبار
2024-05-07
مدير المخابرات المركزية الأميركية يعتزم السفر إلى إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين
آخر الأخبار
2024-05-07
مدير المخابرات المركزية الأميركية يعتزم السفر إلى إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين
0
آخر الأخبار
2024-04-08
مسؤول في حماس لرويترز: لم يتم إحراز تقدم حتى الآن في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة
آخر الأخبار
2024-04-08
مسؤول في حماس لرويترز: لم يتم إحراز تقدم حتى الآن في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة
0
أخبار دولية
2024-04-07
وفد إسرائيلي سيشارك في محادثات الهدنة في القاهرة
أخبار دولية
2024-04-07
وفد إسرائيلي سيشارك في محادثات الهدنة في القاهرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:15
زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي
أخبار دولية
15:15
زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي
0
أخبار دولية
15:06
سفينة أميركية محملة بالمساعدات تبحر من قبرص إلى غزة
أخبار دولية
15:06
سفينة أميركية محملة بالمساعدات تبحر من قبرص إلى غزة
0
أخبار دولية
15:00
الصومال تدعو إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة
أخبار دولية
15:00
الصومال تدعو إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة
0
أخبار دولية
14:49
ترامب يتهم بايدن بـ"الوقوف إلى جانب" حماس
أخبار دولية
14:49
ترامب يتهم بايدن بـ"الوقوف إلى جانب" حماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-20
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة حزب الله وكل من يحاول المس بأمن إسرائيل
آخر الأخبار
2023-11-20
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة حزب الله وكل من يحاول المس بأمن إسرائيل
0
آخر الأخبار
2024-02-17
خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار رُفضت لأنّ جعجع يريد رئيسًا مُفصّلًا وَفقه وآمل أن يكون باسيل مقتنعًا بأنّ حظوظه للوصول للرئاسة أصبحت ضئيلة
آخر الأخبار
2024-02-17
خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار رُفضت لأنّ جعجع يريد رئيسًا مُفصّلًا وَفقه وآمل أن يكون باسيل مقتنعًا بأنّ حظوظه للوصول للرئاسة أصبحت ضئيلة
0
علوم وتكنولوجيا
2024-05-08
الحرّ يعزز من انتشار مادة سامة داخل السيارات
علوم وتكنولوجيا
2024-05-08
الحرّ يعزز من انتشار مادة سامة داخل السيارات
0
منوعات
2024-04-25
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
منوعات
2024-04-25
بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
0
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
0
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
0
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
0
رياضة
13:21
جدل كبير في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
13:21
جدل كبير في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا
0
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
أخبار دولية
13:19
رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف
0
رياضة
13:19
تحضيرات رالي الربيع يتناولها رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود
رياضة
13:19
تحضيرات رالي الربيع يتناولها رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود
0
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
أخبار دولية
13:17
ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
فنّ
04:57
لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟
2
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
أمن وقضاء
03:51
أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي
3
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
خبر عاجل
03:51
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً
4
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
5
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
6
منوعات
07:49
للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)
منوعات
07:49
للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)
7
فنّ
05:02
خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!
فنّ
05:02
خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!
8
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:36
"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More