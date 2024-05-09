مسؤول إسرائيلي: محادثات القاهرة إنتهت وعملية رفح ستسير وفق المخطط

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس أن إسرائيل قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح الرهائن وأنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت.



وأشار المسؤول إلى أن الوفد الإسرائيلي سيغادر القاهرة وأن إسرائيل ستمضي قدمًا في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة وفق المخطط.