ترامب يتهم بايدن بـ"الوقوف إلى جانب" حماس

اتهم دونالد ترامب الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس بـ"الوقوف إلى جانب" حماس بعد تهديدات بايدن بوقف إمدادات أسلحة معينة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان.



وقال ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني لوسائل الإعلام، قبل أن يسرع إلى قاعة المحكمة في نيويورك حيث يحاكم بتهمة دفع أموال لشراء صمت نجمة الافلام الإباحية ستورمي دانييلز إن "ما يفعله بايدن في ما يتعلق بإسرائيل أمر مشين".



وأضاف: "لقد تخلى عن إسرائيل تمامًا ولا يمكن لأحد أن يصدق ذلك".



من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين أن "الحجة القائلة إننا ننسحب بطريقة أو بأخرى من هذا الدور، وأننا غير مستعدين لمساعدتهم على هزيمة حماس، لا تتفق مع الحقائق".



وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن ردًا على سؤال عن السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى الدولة العبرية إن "مدنيين قتلوا في غزة بسبب هذه القنابل... إنه ببساطة أمر خاطئ".



وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عامًا) بصورة علنية شروطًا للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.