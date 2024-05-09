الصومال تدعو إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة

طلبت الصومال من الأمم المتحدة إنهاء بعثتها السياسية الموجودة في البلاد منذ أكثر من عقد عندما تنتهي مهمتها في تشرين الأول المقبل، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.



وتأسست بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال من قبل مجلس الأمن الدولي عام 2013 لدعم السلطات الصومالية في الانتقال إلى الديموقراطية وسيادة القانون بعد أكثر من 20 عامًا من الصراع بين الميليشيات والجماعات الإسلامية والعصابات الإجرامية.



ولا يزال الرئيس حسن شيخ محمود يسعى إلى انتشال الصومال من حالة عدم الاستقرار المزمنة.



وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، طلب وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي "إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (UNSOM)، بعد دراسة شاملة لأولوياتنا الاستراتيجية".



وأشاد الوزير بالمهمة التي قال إنها "لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في بلادنا"، وكتب أنه "من المناسب الآن الانتقال إلى المرحلة التالية من شراكتنا".



وكتب: "نحن واثقون بأن الإنجازات والدروس المستفادة خلال وجود البعثة ستستمر في توجيه جهودنا نحو الحفاظ على السلام والازدهار".