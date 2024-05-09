سفينة أميركية محملة بالمساعدات تبحر من قبرص إلى غزة

أبحرت سفينة حاويات أميركية محملة بالمساعدات الخميس من قبرص إلى غزة في اختبار جديد لممر بحري مخصص لإيصال المساعدات الى القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق ما ذكرت السلطات.



وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنطونيو لوكالة الأنباء القبرصية الرسمية بأن السفينة "أم في ساغامور" التي ترفع العلم الأميركي غادرت ميناء لارنكا بعد أن تم تحميلها بمساعدات من بريطانيا وقبرص والولايات المتحدة.



ويعمل مهندسون عسكريون أميركيون على تركيب رصيف بحري موقت على ساحل غزة لتفريغ حمولات المساعدات البحرية.



وتأخرت العملية بسبب الأحوال الجوية السيئة ما أجبر المهندسين العسكريين على تركيب الرصيف قبالة ميناء أشدود الإسرائيلي قبل سحبه إلى ساحل غزة مجددا.



وقال أنطونيو: "من المتوقع أن تكون المنصة جاهزة مع وصول السفينة حتى يتم تفريغ المساعدات وتوزيعها على الفلسطينيين المحتاجين".



وتسعى الحكومات المانحة لإيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات إلى غزة بعد أن حذرت وكالات الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في ظل تضاؤل المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها برًا إلى القطاع.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرصيف "سيزيد بشكل كبير" من حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، لكنه حذر من أنه ليس "بديلًا" عن إدخال المساعدات برًا عبر إسرائيل.