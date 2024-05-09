زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

أقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي، بحسب مرسوم صدر الخميس، وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الاوكرانية أنها احبطت مؤامرة روسية هدفت الى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين.



ووقع زيلينسكي مرسوما ينص على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا".

