نتنياهو عن خلافاته مع بايدن: كثيرًا ما كنّا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضًا

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو عن أمله في تمكّنه والرئيس الأميركيّ جو بايدن من تجاوز خلافاتهما، إزاء الحرب في قطاع غزة.



وكان قد منع بايدن إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل.



وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع برنامج (دكتور فيل برايم تايم): "كثيرًا ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضًا."



وأضاف: "وكنّا نتمكّن من التغلب عليها."



وشدّد على أنّه سيفعل ما يجب فعله لحماية بلده.