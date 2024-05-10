مصر تدعو حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة للتوصّل إلى هدنة في غزة

دعت مِصر كلًّا من حركة "حماس" وإسرائيل إلى إبداء مرونة، للتوصّل، في أسرع وقت، إلى هدنة، في غزة، تتيح أيضًا إطلاق رهائن محتجزين في القطاع الفلسطينيّ، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المِصرية، في بيان.



واتفق وزير الخارجية المصريّ سامح شكري، خلال اتصال هاتفيّ مع نظيره الأميركيّ أنتوني بلينكن، على أهمية حثّ الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حدًا للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية، بصورة كاملة ومستدامة تلبي الحاجات العاجلة لسكان القطاع.

وأكد بلينكن، من جهته، أنّ الولايات المتحدة تعارض أيّ تهجير قسريّ للفلسطينيين، وسط تهديد إسرائيل بشن هجوم عسكريّ كبير، في رفح، جنوب قطاع غزة.