بلينكن يقدّم تقريرًا إلى الكونجرس في شأن سلوك إسرائيل

أعلن موقع أكسيوس نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أنّه من المتوقع أن يقدّم وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن تقريرًا إلى الكونجرس في شأن سلوك إسرائيل، في قطاع غزة.



وأوضح الموقع أنّ سلوكها لن يصل إلى حد الجزم بأنّها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية.