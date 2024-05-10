وحدات مضادة للطائرات اعترضت طائرة مسيرة جنوبي موسكو

اعترضت وحدات مضادة للطائرات طائرة مسيرة جنوبي العاصمة الروسية من دون وقوع إصابات أو أضرار بسبب الحطام المتساقط، وفق ما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين.



وأوضح حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا أنّ الوحدات المضادة للطائرات أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية.



وذكرت وزارة الدفاع إسقاط مسيرتين أوكرانيتين، في منطقة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود أيضًا.