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تظاهرات في شرق أفغانستان

أخبار دولية
2024-05-10 | 00:33
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تظاهرات في شرق أفغانستان
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تظاهرات في شرق أفغانستان

قُتل عدد من الأشخاص، في احتجاجات نظمها أفغان، لمنع تدمير منازلهم، التي بنيت بلا ترخيص، في ولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول محليّ. 
     
وقال مسؤول الإعلام، في معبر تورخام الحدوديّ، لوكالة فرانس برس: "قُتل أحد عناصر طالبان، خلال تظاهرات."

وأضاف عرفات مهاجر: "أشخاص كانوا يحتلّون أراضي، بشكل غير قانوني، قُتلوا أيضًا."
     
والكوشيون مجموعة عرقية من البدو البشتون.
     
وأوضح المسؤول أنّه، بعد الاشتباكات مع قوات طالبان، أغلق المحتجون الطريق من جلال آباد إلى تورخام.

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