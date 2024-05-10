الأونروا تغلق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية

أغلقت الأونروا، موقتًا، مجمع مكاتبها، في القدس الشرقية المحتلة، بعدما حاول متطرفون إسرائيليون إحراقه، مرتين.



وأوضح المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني على منصة إكس أنّ سكان إسرائيليون أضرموا النار مرتين، في محيط المقر الرئيسيّ للأونروا، في القدس الشرقية المحتلة.



وأشار إلى تعرّض حياة موظّفي الأمم المتحدة لخطر جسيم.



وقال: "حدث هذا، أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، في المجمع."



وأضاف: "تسبّب الحريق بأضرار جسيمة للمناطق الخارجية."



وأعلن لازاريني أنّ حشدًا شوهد برفقة رجال مسلحين، خارج المجمع يهتف "أحرقوا الأمم المتحدة".