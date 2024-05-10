إصابة جنود إسرائيليين في نفق مفخخ في رفح

أُصيب ثلاثة من جنود الجيش الإسرائيليّ بجروح طفيفة، في نفق مفخخ، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش.



وأوضح الجيش، في بيان، أنّ الجنود نُقلوا إلى المستشفى، لتلقّي العلاج.