حماس: الكرة في ملعب إسرائيل

أعلنت حركة "حماس" أنّ "الكرة بالكامل، في ملعب إسرائيل"، للتوصل إلى اتفاق هدنة، في قطاع غزة وذلك، بعد مغادرة وفدها مِصر، حيث تجري المحادثات.وقالت "حماس"، في بيان، وجهته إلى الفصائل الفلسطينية إنّ الوفد التفاوضيّ غادر القاهرة، متجهًا إلى الدوحة.وأضاف: "عمليًا، الاحتلال رفض المقترح المقدّم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية."وشدّدت على أنّ موقف "حماس" هو التمسك بالموقف الوطنيّ، الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير.