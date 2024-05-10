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الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
2024-05-10 | 05:18
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الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
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الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
يدلي الإيرانيون بأصواتهم، في دورة ثانية، من الانتخابات التشريعية، لإكمال نصاب البرلمان في المناطق، التي نال فيها المرشحون أقل من 20 في المئة في الدورة الأولى.
وانتهت الدورة الأولى لصالح المحافظين.
ويتنافس تسعون مرشحًا، بينهم سبع نساء، في هذه الدورة، على 45 مقعدًا من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلاميّ.
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