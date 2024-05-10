بكين: أصدرنا تحذيرًا لسفينة عسكرية أميركية في بحر الصين الجنوبيّ

أكّدت الصين انّها تتبّعت سفينة تابعة للبحرية الأميركية، قرب جزر باراسيل، في المياه المتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبيّ وأصدرت لها تحذيرًا.



وأوضح المتحدّث العسكريّ تيان جونلي في بيان، أنّ الصين أرسلت قوات بحرية وجوية، لتعقب السفينة ومراقبتها، بموجب القوانين والقواعد.



وأصدرت تحذيرًا لدفعها إلى المغادرة.