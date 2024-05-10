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اليونان تستقدم عمالاً مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية موقتة

أخبار دولية
2024-05-10 | 06:12
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اليونان تستقدم عمالاً مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية موقتة
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اليونان تستقدم عمالاً مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية موقتة

اعلنت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الجمعة إن أثينا ستبدأ في استقدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية موقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة.
 
وبعد عقد من المتاعب الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة ثلاثة بالمئة هذا العام ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8 بالمئة.
 
لكن نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة جعلت اليونان تواجه مصاعب في العثور على عشرات الآلاف من العمال لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.
 
وستستقبل اليونان نحو خمسة آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022. وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق "المفيد للطرفين" ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا العام عن حزمة تمويل بمليارات يورو لمصر ورفع مستوى العلاقات معها إلى شراكة استراتيجية، وذلك في إطار مسعى لتقليص عدد المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا.
  

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