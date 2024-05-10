القوات الروسية تقدّمت كيلومترًا في منطقة خاركيف

تقدّمت القوات الروسية كيلومترًا في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا قرب فوفشانسك، وفق مصدر عسكريّ أوكرانيّ رفيع المستوى.



وأوضح المصدر أنّ الجيش الروسيّ يستهدف التقدم لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات، داخل المنطقة في مسعى لإنشاء منطقة عازلة.



وتقاتل القوات الأوكرانية للحيلولة من دون تقدم موسكو.