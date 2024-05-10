أوكرانيا تخلي بلدات حدودية من سكانها في منطقة خاركيف

أعلن مسؤول محلي في خاركيف الأوكرانية أن عمليات إجلاء تجري في بلدات بالمنطقة من بينها فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة بعد تعرضها إلى "قصف مكثف".



وأفاد مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى بأن القوات الروسية تحاول إقامة "منطقة عازلة" في منطقة خاركيف بشمال أوكرانيا لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.