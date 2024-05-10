بوريل: إسبانيا وأيرلندا تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطينية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء أمس الخميس أن إسبانيا وأيرلندا ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 أيار.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في آذار إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، باعتبار أن حل الدولتين ضروري لتحقيق سلام دائم.



وردا على سؤال لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر.إن.إي) عما إذا كان الحادي والعشرين من أيار هو الموعد الذي ستعترف فيه إسبانيا وأيرلندا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى سلوفينيا أيضا.



وقال: "هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية. أكثر من مجرد اعتراف بدولة، سيعترف بإرادة تلك الدولة (الفلسطينية) في الوجود"، مضيفا أن بلجيكا وبلدانا أخرى ستتخذ القرار ذاته على الأرجح.