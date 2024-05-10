الدبابات الإسرائيلية تطوق النصف الشرقي من مدينة رفح

سيطرت دبابات إسرائيلية على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لرفح بجنوب قطاع غزة مما أدى فعليا إلى تطويق كامل للجانب الشرقي للمدينة.



وروى سكان عن وقوع انفجارات وإطلاق نار دون انقطاع تقريبا شرق وشمال شرق المدينة اليوم الجمعة مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.



وقالت حماس إنها نصبت كمينا لدبابات إسرائيلية قرب مسجد شرق المدينة مما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت عدة كيلومترات من الشرق إلى مشارف منطقة البنايات.



وأمرت إسرائيل المدنيين بإخلاء النصف الشرقي من رفح مما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن مأوى خارج المدينة التي شكلت من الأصل الملاذ الأخير لأكثر من مليون فروا من مناطق أخرى من القطاع خلال الحرب.