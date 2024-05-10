الصين تعلن إجراء مباحثات في الشرق الأوسط بشأن الحرب في أوكرانيا

أعلنت الصين أن مبعوثها لمنطقة أوراسيا أنهى جولة دبلوماسية في الشرق الأوسط هي الثالثة بشأن الحرب في أوكرانيا، في إطار سعي بكين إلى التوسط في النزاع.



وفي خلال جولته في الفترة من 3 إلى 9 أيار، التقى المبعوث لي هوي دبلوماسيين في تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودعا جميع الأطراف إلى "تهيئة الظروف لاستئناف الحوار المباشر"، وفق بيان صادر عن الخارجية الصينية.