تركيا: قتلنا 17 مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية قتلت 17 مسلحا من حزب العمال الكردستاني المحظور في مناطق مختلفة بشمال العراق وشمال سوريا.



وذكرت الوزارة في منشور على منصة إكس أن قواتها "حيدت" عشرة من عناصر حزب العمال الكردستاني الذين تم رصدهم في منطقتي غارا وهاكورك بشمال العراق، وفي منطقة يشن فيها الجيش التركي بشكل متكرر غارات عبر الحدود في إطار عملية "المخلب-القفل".



وقالت إن القوات "حيدت" سبعة مسلحين آخرين في منطقتين بشمال سوريا حيث نفذت تركيا في السابق عمليات توغل عبر الحدود.