روسيا: محتجون حاولوا احتلال قنصلية روسية سابقة في لايبتسيش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ستة مجهولين حاولوا الاستيلاء على مبنى مملوك للحكومة الروسية في مدينة لايبتسيش أمس الخميس، مضيفة أنها ستتقدم بشكوى رسمية.



وذكرت الوزارة أنهم تسلقوا سور مبنى كان مقر قنصلية روسية ثم إلى شرفة المبنى حيث وضعوا لافتات مناهضة لروسيا وقالوا إنهم سيستولون على العقار.



ولفتت الى أن موظفين بالسفارة الروسية كانا داخل المبنى واتصلا بالشرطة التي ألقت القبض على المجموعة، مشيرة الى أنها ستتقدم بشكوى للحكومة الألمانية تطالب فيها بمعاقبتهم.