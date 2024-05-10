أكسيوس: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على توسيع محسوب لعملية رفح

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على "توسيع محسوب" لعملية الجيش في رفح في تصويت مساء أمس الخميس، على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم يحددها.



ونقل أكسيوس عن مصدرين أن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتا.