الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود في شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة شمال القطاع المحاصر.



وقال الجيش لفرانس برس إن "الجنود الاربعة قتلوا في حي الزيتون بالقرب من مدرسة بانفجار عبوة"، موضحا في بيان أن "جنديين، أحدهما ضابط، أصيبا بجروح خطيرة" بسبب الانفجار.