وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار الأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين "جائزة لحماس"

مصر تدعو حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة للتوصّل إلى هدنة في غزة

مصر تدعو حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة للتوصّل إلى هدنة في غزة

نتنياهو عن خلافاته مع بايدن: كثيرًا ما كنّا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضًا