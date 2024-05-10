بوتين يعيد تعيين ميشوستين رئيسًا للحكومة الروسية

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا للحكومة الجمعة بعد أسابيع من التكهنات بشأن تعديل وزاري محتمل في موسكو.



ويتعين على بوتين دستوريًا تسمية أو إعادة تعيين وزراء حكومته، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في آذار بغياب تمثيل فعلي للمعارضة.



وقال بوتين لميشوستين الجمعة: "تم إنجاز الكثير في ظل ظروف صعبة ويبدو لي أنه سيكون من المناسب لنا أن نواصل العمل سويًا".



وأضاف: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح".



ووافق المشرعون الروس في وقت لاحق شكليًا على إعادة تعيينه.



وعين ميشوستين الذي كان يرأس مصلحة الضرائب في البلاد في منصب رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 2020.



وقال ميشوستين لبوتين: "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير اقتصادنا وتبرير ثقة شعبنا بنا وأنا واثق بأننا سننجز تحت قيادتكم كل المهام التي تم تحديدها".



ومن المتوقع أن تطرح أسماء وزراء في الأسابيع المقبلة للتشكيلة الحكومية الجديدة.

