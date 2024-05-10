عباس: فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يدعم الجهود لإجراء تصويت آخر حول هذه القضية في مجلس الأمن الدولي.



وقال عباس في بيان إن "دولة فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لأن تقوم بذلك".