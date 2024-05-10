الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حماس: رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول
أخبار دولية
2024-05-10 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حماس: رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول
أوضحت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه "وفاءً لشعبنا العظيم، تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الشامل لقوات العدو من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين بكل حرية، والوصول لتبادل أسرى عبر صفقة جادة وحقيقية تنهي معاناة جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولأجل ذلك وافقت الحركة على مقترح الوسطاء الأخير."
وأشارت إلى أن "رفض إسرائيل مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعته من تعديلات عليه، أعاد الأمور إلى المربع الأول، كما أن هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء يؤكد أن الإحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق."
ورأت حماس أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحملان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصل لاتفاق."
وفي ضوء سلوك نتنياهو ورفضه ورقة الوسطاء، والهجوم على رفح واحتلال المعبر، فإن قيادة الحركة ستجري مشاورات مع الإخوة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية.
وإذ حيت حماس "أبطال كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة في التصدي لجيش العدو وتوغلاته في كل محاور قطاعنا الصامد، وعملياتهم البطولية التي أوقعت عددًا من جنود العدو بين قتيل وجريح في رفح هذا اليوم، أكدت أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة، وأن غزة ستكون دومًا مقبرة للغزاة المحتلين.
أخبار دولية
إسرائيل
لمقترح
الوسطاء
وضعته
تعديلات
الأمور
المربع
الأول
التالي
بلينكن يقدّم تقريرًا إلى الكونجرس في شأن سلوك إسرائيل
مصر تدعو حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة للتوصّل إلى هدنة في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-06
وزير الدفاع الإسرائيليّ: حماس باتت تدرك الثمن الذي ارتد عليها بعد هجوم 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-03-06
وزير الدفاع الإسرائيليّ: حماس باتت تدرك الثمن الذي ارتد عليها بعد هجوم 7 تشرين الأول
0
أخبار دولية
2024-05-06
نائب رئيس حماس: المقترح الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل
أخبار دولية
2024-05-06
نائب رئيس حماس: المقترح الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل
0
أخبار دولية
2024-05-06
نائب رئيس حماس: المقترح الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل
أخبار دولية
2024-05-06
نائب رئيس حماس: المقترح الذي وافقت عليه الحركة هو اتفاق من ثلاث مراحل
0
آخر الأخبار
2024-04-27
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 34388 فلسطينيا وإصابة 77437 خلال الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-04-27
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 34388 فلسطينيا وإصابة 77437 خلال الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:38
الأمم المتحدة تدعو "كل أطراف" الحرب في غزة إلى ضمان حماية المعابر
أخبار دولية
14:38
الأمم المتحدة تدعو "كل أطراف" الحرب في غزة إلى ضمان حماية المعابر
0
أخبار دولية
14:34
أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات
أخبار دولية
14:34
أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات
0
أخبار دولية
14:30
مسؤول في حماس: الحركة تريد التهدئة واتفاقا حقيقيا لتبادل المحتجزين ونتنياهو يريد الحرب
أخبار دولية
14:30
مسؤول في حماس: الحركة تريد التهدئة واتفاقا حقيقيا لتبادل المحتجزين ونتنياهو يريد الحرب
0
أخبار دولية
14:22
السلطة الفلسطينية ترحب بالتصويت في الأمم المتحدة "لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة"
أخبار دولية
14:22
السلطة الفلسطينية ترحب بالتصويت في الأمم المتحدة "لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:04
ترويج لمنشطات جنسيّة.. إحالة بطل "شهر زي العسل" الى النيابة العامة في الكويت؟
فنّ
04:04
ترويج لمنشطات جنسيّة.. إحالة بطل "شهر زي العسل" الى النيابة العامة في الكويت؟
0
فنّ
03:16
"ديفا البوب اللبنانيّة"... هيفاء وهبي أوّل نجمة عربيّة على غلاف هذه المجلة العالميّة!
فنّ
03:16
"ديفا البوب اللبنانيّة"... هيفاء وهبي أوّل نجمة عربيّة على غلاف هذه المجلة العالميّة!
0
آخر الأخبار
2023-12-16
التلفزيون الحكومي: المناداة بولي العهد الشيخ مشعل أميرًا لدولة الكويت
آخر الأخبار
2023-12-16
التلفزيون الحكومي: المناداة بولي العهد الشيخ مشعل أميرًا لدولة الكويت
0
منوعات
2024-04-19
في أميركا... اتهام رجل بقتل زوجته بعدما علقت في سيارة غارقة: ماذا حصل؟
منوعات
2024-04-19
في أميركا... اتهام رجل بقتل زوجته بعدما علقت في سيارة غارقة: ماذا حصل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:02
التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة
رياضة
14:02
التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة
0
أخبار لبنان
14:01
الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"
أخبار لبنان
14:01
الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بايدن وترامب والصراع على الولايات الست المتأرجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بايدن وترامب والصراع على الولايات الست المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إيذاء القصر نفسيًا جريمة توازي الإعتداء الجسدي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إيذاء القصر نفسيًا جريمة توازي الإعتداء الجسدي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طريق اسرائيل إلى الـEurovision مرّ بثلاث لاءات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طريق اسرائيل إلى الـEurovision مرّ بثلاث لاءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الخلاف بين معسكري نتنياهو وغانتس تجاوزت عرقلة صفقة الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الخلاف بين معسكري نتنياهو وغانتس تجاوزت عرقلة صفقة الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عائلات نازحة من رفح مشردة على الرمال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عائلات نازحة من رفح مشردة على الرمال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
2
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
3
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
4
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
5
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
6
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
7
فنّ
03:57
"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة
فنّ
03:57
"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة
8
اسرار
23:35
أسرار الصحف المحلية 10-5-2024
اسرار
23:35
أسرار الصحف المحلية 10-5-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More