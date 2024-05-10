فيضانات مفاجئة تودي بـ50 شخصا في يوم واحد في شمال أفغانستان

قضى خمسون شخصا على الأقل، "معظمهم نساء وأطفال"، الجمعة، بسبب فيضانات مفاجئة في ولاية بغلان بشمال أفغانستان، وفق ما افاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.



وقال هداية الله همدرد رئيس السلطة الاقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية "الحصيلة حتى الآن هي خمسون قتيلا بحسب المستشفى في إقليم بغلان-مركزي، وقد ترتفع"، موضحا أن "الامطار الموسمية تسببت بفيضانات مفاجئة".