البيت الأبيض يعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض الجمعة في بيان مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدات ومساعدات للتدريب تهدف إلى "تقديم الدعم" لكييف.ويأتي الكشف عن الحزمة الجديدة في وقت باشرت روسيا هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا لمحاولة "اختراق خطوط الدفاع"، وفق وزارة الدفاع الأوكرانية.وتحاول واشنطن تعويض الأشهر التي ضاعت بسبب عرقلة الكونغرس للمساعدات لأوكرانيا وهي فترة توقف خلالها تدفق الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة.وتكون واشنطن بإعلانها الجمعة قد كشفت عن ثالث حزمة مساعدات لأوكرانيا في أقل من ثلاثة أسابيع.وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الحزمة تشتمل على "قدرات مطلوبة بشكل عاجل" بما فيها ذخائر للدفاع الجوي وقذائف مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات ومركبات مدرعة وذخائر لأسلحة صغيرة.وقال بلينكن: "ستواصل الولايات المتحدة مع التحالف الدولي الذي شكلناه الوقوف إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن حريتها".