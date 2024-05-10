مسؤول في حماس: الحركة تريد التهدئة واتفاقا حقيقيا لتبادل المحتجزين ونتنياهو يريد الحرب

أكد نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية أن الحركة تريد التهدئة والتوصل إلى اتفاق حقيقي لتبادل الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب، لافتا الى أن حماس لم تعلق أو تنسحب من مفاوضات وقف إطلاق النار.