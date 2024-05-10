الأمم المتحدة تدعو "كل أطراف" الحرب في غزة إلى ضمان حماية المعابر

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "كلّ أطراف" النزاع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى عدم مهاجمة المعابر القليلة المفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال تورك في بيان: "أحثّ كل الأطراف على ضمان عدم تعرض معابر المدنيين والسلع الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، للتهديد جراء عمليات عسكرية".



وأضاف: "نظرًا للأهمية الخاصة للتدفق الحر للمساعدات الإنسانية للمدنيين في كلّ أنحاء غزة، على كلا الجانبين اتخاذ احتياطات خاصة لضمان أن تبقى هذه المعابر آمنة وفاعلة وأنها ليست هدفًا مباشرًا لهجمات أو أضرار جانبية".