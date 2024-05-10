زيلينسكي: "معارك عنيفة" على "طول خط الجبهة"

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عن "معارك عنيفة" على "طول خط الجبهة" في وقت باشرت موسكو هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي بناءً على معلومات تلقاها من القائد الأعلى للقوات الأوكرانية المسلحة: "تدور معارك عنيفة على طول خط الجبهة"، مضيفًا: "ناقشنا الإجراءات الدفاعية وتعزيز مواقعنا في منطقة خاركيف".