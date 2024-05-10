البيت الأبيض: واشنطن تراقب "بقلق" العملية الإسرائيلية في رفح لكنها لا تعتبرها "كبيرة" حتى الآن

جددت الولايات المتحدة قلقها الجمعة إزاء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، لكنها لم تتوقع رغم ذلك حدوث أي عملية "كبيرة" معربة عن تمسكها بإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين: "نحن بالطبع نراقب العملية بقلق، لكنني لن أذهب إلى حد قول إن ما رأيناه هنا في الساعات الـ24 الأخيرة يحمل معنى عملية برية كبيرة أو واسعة النطاق، أو أنه يدل على ذلك".