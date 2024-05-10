البيت الأبيض: سد الفجوات المتبقية بشأن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكنًا

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن محادثات أجريت وجهًا لوجه بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل تحرير الرهائن انتهت بدون التوصل إلى اتفاق لكن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال من الممكن سد الفجوات المتبقية.



وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "من الواضح أنه ليس لدينا اتفاق وهذا أمر مؤسف للغاية".



وأشار إلى أنه "على الرغم من انتهاء الاجتماعات التي أجريت وجها لوجه، فإننا نعمل بجد لإبقاء الجانبين منخرطين في مواصلة المناقشات، ولو بشكل افتراضي".



ولفت إلى أنه "ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن". ورأى أن الاتفاق سيتطلب قيادة وشجاعة أخلاقية.



وذكر كيربي أيضًا أن الولايات المتحدة تراقب بقلق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتريد إعادة فتح معبر رفح على الفور.



وأوضح أن التحرك العسكري لا يعكس غزوًا واسع النطاق على ما يبدو.



وقال: "يبدو أن التحرك متمركز بالقرب من المعبر مع تواجد كبير للقوات التي نشروها هناك في البداية. ومع ذلك، فإننا نراقبه بقلق".



وحث "الإسرائيليين مجددًا على فتح هذا المعبر أمام المساعدات الإنسانية على الفور".