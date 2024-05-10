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فيضانات مفاجئة تودي بـ62 شخصًا في يوم واحد في شمال أفغانستان
أخبار دولية
2024-05-10 | 16:30
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فيضانات مفاجئة تودي بـ62 شخصًا في يوم واحد في شمال أفغانستان
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال أفغانستان بشكل مفاجىء الجمعة إلى 62 قتيلًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما افاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول في إدارة الكوارث في إقليم بغلان الشمالي إن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في الفيضانات، ولم يكن السكان على استعداد للتعامل مع الكارثة.
وأضاف هداية الله همدرد رئيس السلطة الاقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية: "ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي شهدتها ولاية بغلان اليوم إلى 62 شخصًا".
وبحسب المسؤول، فإن فرق الإنقاذ تبحث لمعرفة ما إذا كان هناك أي ضحايا عالقون في الوحل أو تحت الأنقاض"، معربًا عن خشيته من "مزيد من الأمطار".
وأشار إلى تقديم "80 خيمة وبطانية وطعام لمن فقدوا منازلهم".
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيولًا طينية كثيفة غمرت الطرق بالإضافة إلى جثث لفت بأكفان.
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