أميركا: من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أميركية تعارض مع القانون الإنساني

رأت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أنه من المعقول تقييم أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حالات "تتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.



ومع ذلك، قالت الإدارة إنها لا تزال تجد أن تأكيدات إسرائيل بأنها ستستخدم الأسلحة الأميركية وفقًا للقانون الإنساني الدولي موثوقة وذات مصداقية لأنها لا تملك معلومات كاملة للتحقق من استخدام الأسلحة الأميركية في أعمال محددة يزعم أنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.