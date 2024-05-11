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وزيرة الطاقة الأميركية تزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

أخبار دولية
2024-05-11 | 01:50
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وزيرة الطاقة الأميركية تزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع
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وزيرة الطاقة الأميركية تزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

كشف مسؤول في الإدارة الأميركية لرويترز الجمعة، أن وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم ستزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع من أجل مناقشة "التعاون في مجال المناخ" وقضايا أخرى.

وقال المسؤول: "الزيارة مواصلة لمشاركة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وهذه المنطقة".

وأضاف: "بالنسبة لوزارة الطاقة على وجه الخصوص، ستدفع قدما العمل الذي يقوم به البلدان في التعاون المناخي وتنويع الاقتصاد القائم على الطاقة".

أخبار دولية

الولايات المتحدة

جنيفر غرانهولم

السعودية

الإمارات

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