فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح "بلا تأخير"

دعت فرنسا ليل الجمعة السبت إسرائيل إلى أن توقِف "بلا تأخير" عمليتها العسكرية في رفح التي تهدد بـ"وضع كارثي" لسكان قطاع غزة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على منصة إكس.



وقالت الوزارة: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية العسكرية بلا تأخير، والعودة إلى مسار المفاوضات، فهو السبيل الوحيد الممكن" من أجل الدفع باتجاه "إطلاق الرهائن فورا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".