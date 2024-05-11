ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 126 مع تجدد الأمطار

أفادت السلطات في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل بأن سقوط الأمطار تجدد في الولاية ووصل عدد القتلى جراء الفيضانات غير مسبوقة إلى 126 الجمعة ارتفاعا من 113 كانت مسجلة في وقت سابق من اليوم نفسه.



وأعلن الدفاع المدني أن عواصف وفيضانات اجتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10.9 مليون نسمة أدت أيضا إلى نزوح نحو 340 ألفا بينما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين.



وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول المياه في أنهار عدة وبحيرات في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما أغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، مما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.



وكشف الدفاع المدني في أحدث بيان، والذي صدر مساء الجمعة، أن ما يقرب من مليوني شخص تضرروا حتى الآن.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الأمطار ستستمر حتى يوم الاثنين.



وتقع الولاية في نقطة التقاء جغرافية بين أجواء استوائية وقطبية، وهو ما يؤدى إلى نمط مناخي تتعاقب فيه فترات من الأمطار الغزيرة وأخرى من الجفاف.



ويعتقد خبراء محليون أن هذا النمط يتزايد بسبب تغير المناخ.



وفي كانواس، وهي إحدى المدن الأكثر تضررا وتقع بالقرب من بورتو أليغري عاصمة الولاية، يقيم أكثر من ستة آلاف شخص في صالة للألعاب الرياضية بإحدى الكليات التي تحولت إلى مركز إيواء.



وقالت حكومة الولاية إن أكثر من 385 ألف شخص ليسوا لديهم خدمات مياه، في حين انقطعت خدمات الاتصالات عن نحو 20 مدينة.