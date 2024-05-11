دعم أستراليّ للمسعى الفلسطينيّ للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ دعم أستراليا للمسعى الفلسطينيّ للحصول على العضوية الكاملة، في الأمم المتحدة، هو جزء من بناء القوة الدافعة، لتأمين السلام، في الحرب، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في غزة.

وصوّتت أستراليا، الجمعة، مع الغالبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي سيعترف فعليًا بدولة فلسطينية.

وأوصت مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابيّ.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد توصية بقبول "حصول دولة فلسطين على العضوية" في تصويت في مجلس الأمن الشهر الماضي.

وقالت وونغ، في مؤتمر صحافيّ، في اديليد: "صوّت جزء كبير من منطقتنا والعديد من شركائنا أيضًا بنعم.”

وأضافت: “نعلم جميعًا أنّ صوتًا واحدًا لن ينهي هذا الصراع، الذي امتد طوال حياتنا، ولكن علينا جميعًا أن نفعل ما

في وسعنا لبناء القوة الدافعة نحو السلام.”