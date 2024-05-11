المئات يفرّون من القتال في منطقة خاركيف الأوكرانية

تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف الأوكرانية، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف السبت، غداة بدء موسكو شنّ هجوم برّي فيها.



وقال سينيغوبوف على منصات التواصل الاجتماعي: "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً"، مشيرا الى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.